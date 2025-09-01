Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Общество
Общество
Президент России поздравил сограждан с Днем знаний
1 сентября 2025 / 14:16
Президент России поздравил сограждан с Днем знаний
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, учащихся колледжей, студентов, педагогов и родителей учеников с Днем знаний. Соответствующее видеообращение размещено на сайте Кремля.

"С этим праздником связана биография каждого из нас", - указал глава государства, отметив, что свой путь ко взрослой жизни все начинали именно в школе. Он обратил внимание, что 1 сентября многие российские семьи провожают в школу детей и внуков. "Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок", - подчеркнул Путин.

Президент заметил, что для первоклассников открывается пора становления и развития, раскрытия способностей и талантов, ребятам многое предстоит узнать. Кто-то из них полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные или естественные науки. "Но, уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества", - добавил он.

Кроме того, Путин заявил, что учащимся нужно будет осваивать и ставить себе на службу технологии цифрового мира, искусственный интеллект, при этом сохраняя свою человеческую индивидуальность и способность мыслить самостоятельно.

"Мы будем делать все, чтобы у вас - у всех российских детей, у молодого поколения - были лучшие условия для освоения современных знаний", - заверил глава государства.

"Важно, чтобы каждый ребенок в стране рос здоровым, счастливым и гармонично развитым человеком, а также получал качественное образование и мог выбрать дело себе по душе. Важно, чтобы дети всем сердцем любили Родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество", - заключил он. 

