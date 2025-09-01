Си Цзиньпин отметил, что экономика стран ШОС приблизилась к $30 трлн

Объем экономики стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к $30 трлн, усиливается экономическое влияние организации. На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин.

"Сегодня Шанхайская организация сотрудничества стала крупнейшей региональной организацией в мире, объединяющей 26 участников, сотрудничающих в более чем 50 областях, с суммарным экономическим потенциалом, приближающимся к $30 трлн", - отметил он в ходе 25-го заседания Совета глав государств ШОС.

По его словам, несмотря на неспокойную ситуацию на международной арене, страны ШОС должны твердо придерживаться "шанхайского духа", продолжать движение вперед, невзирая на "будущее, полное потрясений и преобразований". В процессе развития государства - члены организации должны проявлять упорство и решимость, продуктивно взаимодействовать на площадке организации, подчеркнул Си Цзиньпин.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября с участием руководителей более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.