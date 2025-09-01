Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
31 августа 2025 / 00:35
30 августа 2025 / 22:54
29 августа 2025 / 18:00
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
В России с 3 сентября начнет действовать ГОСТ для школьной формы
1 сентября 2025 / 14:45
В России с 3 сентября начнет действовать ГОСТ для школьной формы
© Александр Овчинников/ ТАСС

В России с 3 сентября текущего года вступает в силу ГОСТ для школьный формы, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ определяет параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, отсутствие острых краев, соответствие размерным признакам, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность, информировали ранее в Минпросвещения РФ.

Согласно Росстандарту, школьную форму изготовляют отдельными изделиями или комплектами из двух или более предметов гардероба, а также с аксессуарами, которые являются составными частями изделия.

Так, к основным изделиям школьной формы относятся блузка, жилет, пиджак/жакет/блейзер, кардиган, джемпер, свитер/водолазка, рубашка, платье/сарафан, юбка, брюки, комбинезон. Вместе с тем ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду. Кроме того, форма делится на повседневную и торжественную.

В Росстандарте также обращали внимание, что ГОСТ не предъявляет требований к дизайну формы, но она может иметь отличительные знаки образовательной организации.

