Суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 245 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 150 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - более 170, "Центр" - свыше 415, на направлении "Восток" - более 220 и "Днепр" - свыше 60 военнослужащих соответственно.