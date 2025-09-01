Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Синоптики рассказали о начале календарной осени в Москве и области
1 сентября 2025 / 15:14
Синоптики рассказали о начале календарной осени в Москве и области
© Марина Лысцева/ ТАСС

Первая неделя календарной осени в Москве и Подмосковье будет теплой с небольшими осадками. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщает ТАСС.

"Осень начинается комфортной погодой - умеренно теплой и в основном без осадков, а значения средней суточной температуры первой недели сентября будут превышать климатическую норму на полтора-два градуса", - говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов, в течение сегодняшнего дня воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, при этом местами по области возможен небольшой дождь. Предстоящей ночью в Гидрометцентре РФ ожидают до 15 градусов выше нуля. Во вторник днем при переменной облачности в Подмосковье может пройти местами небольшой дождь, но в столице по большей части без осадков и до 21 градуса со знаком плюс.

Как отмечается, аналогичный характер погоды ожидается и в середине недели. При этом в четверг, 4 сентября, температура в ночные часы составит около 10-12 градусов тепла, днем - до 22 градусов выше нуля.

Кроме того, в пятницу и субботу синоптики прогнозируют переменную облачность при слабом ветре, преимущественно без осадков, до 11 градусов тепла, днем до 23-25 градусов со знаком плюс. 

