1 сентября 2025 / 18:41
31 августа 2025 / 00:35
30 августа 2025 / 22:54
29 августа 2025 / 18:00
Интеграция
Интеграция
Янукович считает возможное членство в НАТО "катастрофой для Украины"
1 сентября 2025 / 15:31
Янукович считает возможное членство в НАТО "катастрофой для Украины"
© ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Для Украины членство в Североатлантическом альянсе станет "катастрофой" и прямой дорогой к гражданской войне. Такое мнение выразил бывший президент страны Виктор Янукович.

"Вступление Украины в Евросоюз я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником присоединения Украины к НАТО. Я всегда четко понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - отметил он при общении с журналистами.

Так Янукович отреагировал на заявление президента России Владимира Путина на саммите ШОС о том, что постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО стали одной из главных причин украинского конфликта. "Да, Владимир Владимирович совершенно прав", - указал он.

"Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС. Ставил задачу вступления Украины в Евросоюз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложностей экономической ситуации на Украине. Проявляли высокомерность", - сказал политик.

Янукович был президентом Украины в период с 2010 по 2014 годы. 

