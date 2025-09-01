Си Цзиньпин выступил с инициативой о глобальном управлении

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания ШОС в Тяньцзине выступил с инициативой о глобальном управлении.

"Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и взаимодействовать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также формирования сообщества единой судьбы человечества", - сказал он.

Согласно инициативе китайского лидера, все страны, независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления. "Необходимо содействовать демократизации международных отношений и расширять представительство и голос развивающихся стран", - указал он.

Си Цзиньпин отметил важность соблюдения принципа верховенства международного права, а также заявил о необходимости воздерживаться от двойных стандартов и навязывания "домашних устоев" одних стран другим.

По его словам, глобальное управление подразумевает широкие консультации, совместное созидание и использование ресурсов, при этом любые односторонние действия являются неприемлемыми. Инициатива подчеркивает важность единой доступности плодов глобального управления и сокращение разрывов в развитии глобального Севера и глобального Юга.

Нынешний саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств и руководителей 10 международных организаций.