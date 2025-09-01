Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 сентября 2025 / 18:41
КОТИРОВКИ
USD
01/09
80.3316
EUR
01/09
94.0479
Новости часа
В МВД Литвы оценили затраты на укрепление охраны границы с Россией в €100 млн Си Цзиньпин выступил с инициативой о глобальном управлении
Москва
1 сентября 2025 / 18:41
Котировки
USD
01/09
80.3316
0.0000
EUR
01/09
94.0479
0.0000
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
31 августа 2025 / 00:35
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
30 августа 2025 / 22:54
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Шанхайское сотрудничество / Геополитика
Политика
Си Цзиньпин выступил с инициативой о глобальном управлении
1 сентября 2025 / 15:45
Си Цзиньпин выступил с инициативой о глобальном управлении
© Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания ШОС в Тяньцзине выступил с инициативой о глобальном управлении.

"Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и взаимодействовать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также формирования сообщества единой судьбы человечества", - сказал он.

Согласно инициативе китайского лидера, все страны, независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления. "Необходимо содействовать демократизации международных отношений и расширять представительство и голос развивающихся стран", - указал он.

Си Цзиньпин отметил важность соблюдения принципа верховенства международного права, а также заявил о необходимости воздерживаться от двойных стандартов и навязывания "домашних устоев" одних стран другим.

По его словам, глобальное управление подразумевает широкие консультации, совместное созидание и использование ресурсов, при этом любые односторонние действия являются неприемлемыми. Инициатива подчеркивает важность единой доступности плодов глобального управления и сокращение разрывов в развитии глобального Севера и глобального Юга.

Нынешний саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств и руководителей 10 международных организаций. 

СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
15:59
В МВД Литвы оценили затраты на укрепление охраны границы с Россией в €100 млн
15:45
Си Цзиньпин выступил с инициативой о глобальном управлении
15:31
Янукович считает возможное членство в НАТО "катастрофой для Украины"
15:14
Синоптики рассказали о начале календарной осени в Москве и области
14:59
Суточные потери ВСУ в ходе спецоперации составили около 1 245 военных
14:45
В России с 3 сентября начнет действовать ГОСТ для школьной формы
14:30
Си Цзиньпин отметил, что экономика стран ШОС приблизилась к $30 трлн
14:16
Президент России поздравил сограждан с Днем знаний
13:59
Цена серебра на Comex поднялась до максимумов сентября 2011 года
13:42
Yonhap: Ким Чен Ын следует на поезде в Китай
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения