В МВД Литвы оценили затраты на укрепление охраны границы с Россией в €100 млн
1 сентября 2025 / 15:59
В МВД Литвы оценили затраты на укрепление охраны границы с Россией в €100 млн
© Марина Лысцева/ ТАСC

Усиление охраны границы Литвы с Калининградской областью РФ, которая является внешней границей Евросоюза, требует оборонных инвестиций в размере €100 млн. Об этом заявил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович при общении с журналистами.

"Согласно нашим подсчетам, на мероприятия по укреплению границы с Россией нам необходимо около €100 млн", - отметил он.

Кондратович назвал те сферы, куда, в первую очередь, должно быть направлено финансирование. "Нам необходимо эффективное оборудование по противодействию беспилотникам, предстоит обновить системы видеоконтроля, купить корабли", - указал он.

Из российских регионов Литва граничит только с Калининградской областью. Протяженность границы двух стран составляет 294,4 км, из них 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км - по Куршскому заливу и 22,2 км - по Балтийскому морю. 

