Путин: в ШОС рассматривается более 10 заявок от стран на присоединение

1 сентября 2025 / 20:13
1 сентября 2025 / 16:18
Сегодня на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя или диалогового партнера рассматриваются более 10 заявок от разных стран. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания "ШОС плюс".

"На рассмотрении находятся заявки более десятка государств на присоединение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Каждая из этих заявок, несомненно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - указал он.

Как отметил Путин, главное - что "все те, кто хочет наладить взаимодействие с ШОС, разделяют ее ценности и идеалы, приверженные проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем".

По его словам, встреча в таком широком составе, объединяющем глав государств - членов ШОС, лидеров стран-наблюдателей и партнеров организации по диалогу, гостей председательства, а также руководителей ведущих международных организаций, проходит уже не в первый раз. "Это наглядно демонстрирует, что искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти", - сказал он.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с тем, что сегодня единогласным решением Совета глав государств его страна также получила партнерский статус", - заключил российский лидер. 

