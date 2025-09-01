Мобильные телефоны, которые школьники берут с собой в учебные заведения, только отвлекают их и мешают образовательному процессу. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По случаю начала учебного года он посетил одну из столичных школ, которая является старейшей в Москве, где пообщался с преподавателями и учениками.

В беседе с телеканалом "Россия-24" Мединский указал: "Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Вот я сегодня интересовался, как с мобильными телефонами в этой конкретной школе, - есть противодействие со стороны родителей. Это неправильно, это отвлекает и мешает".

Вместе с тем он поздравил учащихся с началом учебного года. "Пожелать можно только одно: чтобы каждый день, который ребята проводят в школе, они проводили не впустую и старались чему-то научиться", - отметил помощник российского лидера.