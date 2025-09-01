Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 сентября 2025 / 20:13
КОТИРОВКИ
USD
01/09
80.3316
EUR
01/09
94.0479
Новости часа
Лавров о главном результате саммита ШОС Китай обрисовал контуры нового миропорядка
Москва
1 сентября 2025 / 20:13
Котировки
USD
01/09
80.3316
0.0000
EUR
01/09
94.0479
0.0000
Лавров о главном результате саммита ШОС
Лавров о главном результате саммита ШОС
1 сентября 2025 / 19:46
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
1 сентября 2025 / 19:40
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
31 августа 2025 / 00:35
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Мединский считает, что мобильные телефоны в школах "отвлекают и мешают"
1 сентября 2025 / 16:37
Мединский считает, что мобильные телефоны в школах "отвлекают и мешают"
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Мобильные телефоны, которые школьники берут с собой в учебные заведения, только отвлекают их и мешают образовательному процессу. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По случаю начала учебного года он посетил одну из столичных школ, которая является старейшей в Москве, где пообщался с преподавателями и учениками.

В беседе с телеканалом "Россия-24" Мединский указал: "Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Вот я сегодня интересовался, как с мобильными телефонами в этой конкретной школе, - есть противодействие со стороны родителей. Это неправильно, это отвлекает и мешает".

Вместе с тем он поздравил учащихся с началом учебного года. "Пожелать можно только одно: чтобы каждый день, который ребята проводят в школе, они проводили не впустую и старались чему-то научиться", - отметил помощник российского лидера. 

Лавров о главном результате саммита ШОС
Лавров о главном результате саммита ШОС
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
18:33
Оверчук сообщил о работе по улучшению отношений между Москвой и Баку
18:32
Токаев убежден, что отказ ООН от реформ может подорвать доверие стран
18:17
Bloomberg: состояние богатейших россиян увеличилось более чем на $24 млрд
17:56
Трамп отметил, что никогда не чувствовал себя лучше
17:37
Мультфильм "Доктор Динозавров" стал лидером российского кинопроката за выходные
17:19
Путин констатировал рост экономики в ШОС быстрее, чем в других странах
16:57
Israel Hayom: Израиль может поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов
16:37
Мединский считает, что мобильные телефоны в школах "отвлекают и мешают"
16:18
Путин: в ШОС рассматривается более 10 заявок от стран на присоединение
15:59
В МВД Литвы оценили затраты на укрепление охраны границы с Россией в €100 млн
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения