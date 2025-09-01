Экономика Украины трещит по швам

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В 2024 г. Украина столкнулась с рекордным дефицитом бюджета в 43,9 млрд долл. А в текущем году «дыра» стремительно увеличивается и дефицит уже не успевают покрыть даже западные вливания (последнее отчасти связано с сокращением «международной помощи» и задержками в ее поступлении). Если еще недавно говорили о нехватке 200 млрд грн, то сейчас, по данным украинского издания «Страна», он оценивается уже в 400–500 млрд.

Главной причиной украинские эксперты называют резкий рост военных расходов, особенно на закупку вооружения. За первую половину этого года расходы бюджета выросли на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы на оборону - на 55,6%. Эта статья расходов оказалась самой «динамичной». О плачевном состоянии дел наглядно свидетельствует то, что в бюджете Украины нет хватает денег даже, чтобы выплачивать «заработную плату» военным. Для финансирования личного состава ВСУ срочно нужно более 6 млрд долл. Как пишет издание «Страна» со ссылкой на ряд депутатов Верховной рады, нынешний бюджет формировался исходя из базового сценария, что война закончится к концу лета. Но, этот прогноз, не сбылся и дефицит бюджета значительно вырастет к концу года.

Неудивительно, что в сложившихся условиях долги Незалежной быстро растут и уже превысили ВВП. А каждый новый кредит (грантовая помощь практически прекратилась) загоняет страну во все более глубокую яму. На таком фонеМВФ выразил обеспокоенность планами Украины увеличить оборонный бюджет. Киев намерен нарастить оборонные расходы еще на 9,6 млрд долл. в 2025 г. По мнению МВФ подобное увеличение затрат может увеличить дефицит бюджета, который превысит отметку в 10% от ВВП. Поэтому на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.

Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Однако в условиях военных действий эти возможности весьма ограничены. За первое полугодие украинцы открыли 137 тыс. ИП, а закрыли свыше 157 тыс. Лидеры по закрытию - ИП в сфере образования, медицины, права и бухучёта. Сказывается ужесточение налогового бремени, а также необходимость платить налоги круглогодично даже для тех ИП, которые работают сезонно. Поэтому выгоднее закрывать ИП и открывать их при необходимости. Стало больше ИП-однодневок, которые работают не более двух недель: в 2021 г. таковых было 96, а теперь 5323.

На таком экономическом фоне оставшиеся квалифицированные специалисты стремятся уехать за границу. Так согласно опросам почти 50% из оставшихся украинских айтишников думают об отъезде, а из уже уехавших айтишников только 20% заявили, что могли бы вернуться.

Итогом является крах нынешней экономической модели Украины с опорой на дешевый труд.По исследованиям Advanter Group, дефицит рабочей силы в стране уже достигает 32%, что означает нехватку более трех миллионов работников в ключевых отраслях. И по оценкам Центра социальных изменений и поведенческой экономики, в ближайшие годы страну покинут еще 1,5 миллиона граждан. Так что впереди не просто кризис рынка труда, а разрушение экономической основы государства. Причем нынешний военный конфликт только обострил проблему, но не создал ее. Тренд сформировался еще до него: низкая рождаемость, старение населения, трудовая эмиграция.

Остроты проблеме добавляет разбалансированная структура занятости. Бизнес не имеет механизмов для сохранения кадров, а правительство отказывается создать систему бронирования критического персонала. 80% предприятий не имеют ни одного забронированного работника и они постоянно рискуют потерять ключевых специалистов.

Критическая ситуация и со структурной безработицей - в одних регионах избыток работников, а в других — дефицит. В одних отраслях люди не могут найти работу, в других - работодатель не может заполнить вакансии. В аграрном секторе, логистике, на производствах критически не хватает рук и в ближайшие пять-семь лет эта ситуация будет только ухудшаться.

В итоге вакансий все больше, а людей, готовых работать, все меньше. Не заполнены десятки тысяч вакансий в технологическом и промышленном секторах. Украинцы с необходимыми навыками выезжают за границу, а страна остается без критически важных специалистов. Из 1300 украинских грузовиков до 30% простаивают из-за дефицита водителей, который оценивается в 30–40 тыс. человек.

Все это создает предпосылки для дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации. Сейчас соотношение работников, уплачивающих социальные налоги, к пенсионерам составляет 0,9, а при сохранении существующих тенденций через десять лет оно составит 0,5. Так что вскоре государство не сможет выполнять обязательства исключительно из-за недостатка налоговых поступлений. И в складывающихся условиях без пересмотра бюджета не обойтись. Вопрос лишь в том, за счет чего его будут «латать». Среди возможных мер - повышение ставки НДС до 22–25%. Этот вариант уже поднимался в ходе предыдущего пересмотра бюджета, но тогда было решено пойти по другому пути - увеличить военный сбор до 5%.

Между тем ситуация уже критическая. Как заявил глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уровень бедности на Украине с 2022 года вырос почти вдвое: с 20% до 37%. Это притом, что размер прожиточного минимума - 3 тыс. гривен безнадёжно занижен и должен быть в три раза выше.

А цены стремительно растут. В прошлом году все продукты питания на Украине существенно подорожали: яблоки выросли в цене на 195%, капуста на 150%, морковь на 67%, яйца на 62%, курятина на 35%. Закупочные цены на яблоки нового урожая еще в 2,9 раз дороже, чем в прошлом году и доходят до 60–70 грн. Картофель подорожал в 3,6 раза, свекла в 2,6 раза, лук в 2,2 раза. Цены на свинину и сливочное масло выросли вдвое, филе стало дороже в 1,7 раза, хлеб в полтора раза

И в этих условиях украинские власти задолжали 85 млрд грн пенсионерам. Гасить задолженность Пенсионный фонд Украины планирует по мере поступления денег т.е. непонятно когда. А жить им надо сегодня. Для понимания масштабов бедствия напомню, что в «благополучном» 2021 г., по данным ООН 1 млн украинцев голодал, а 10 млн недоедали.

Но властям Украины, вновь сформированному правительству похоже не до них. На Украине нет ответственной государственности, которая могла бы планировать на 10-20 лет вперед. Зеленскому и Ко живут сегодняшним днем. Они понимают - удержать фронт под натиском российской армии не удается, и Украину ждёт неминуемый коллапс. И в этих условиях для них есть смысл поторопиться и поскорее распродать остатки Незалежной.