Israel Hayom: Израиль может поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир уведомит власти страны о намерении поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в женскую тюрьму Дамон. Об этом пишет газета Israel Hayom.

По данным издания, Бен-Гвир предложит премьер-министру Биньямину Нетаньяху не повторять июньских ошибок, когда еврейское государство "мягко" обошлось с направлявшимися к побережью сектора Газа на судне "Мадлин" активистами. Теперь речь пойдет о размещении мужчин в тюрьме Кициот, а женщин - в тюрьме Дамон, условия содержания в которых строже, чем в обычных местах заключения, следует из публикации.

Министр нацбезопасности также планирует сделать распоряжение о взятии судов, на которых прибудут активисты, и их применении для полицейских нужд. Israel Hayom информировала о том, что израильский суд уже одобрил возможную экспроприацию.

В июне Тунберг уже предприняла попытку проникнуть в сектор Газа на борту судна "Мадлин". 9 июня израильский морской спецназ установил контроль над кораблем, а задержанные пропалестинские активисты были размещены в изоляторе для нелегальных мигрантов. 10 июня Тунберг депортировали во Францию.