Настало время формирования треугольника КНР-Россия-Индия

Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед началом заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент ТАСС.

Беседа прошла в кулуарах, три лидера оживленно и смеясь поговорили "на ногах" в присутствии переводчиков.

Состоялись также двусторонние переговоры лидеров России и Индии. Российско-индийское сотрудничество играет ключевую роль для глобального мира и процветания. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава индийского правительства назвал "глубоким и всеобъемлющим особо привилегированное и стратегическое партнерство" между Москвой и Нью-Дели.

"Даже в самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания", - констатировал он.

Как сообщил по итогам российско-индийских переговоров в Тяньцзине МИД Индии, Моди и Путин "обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях". "Лидеры также обсудили региональные и глобальные вопросы, включая последние события, связанные с Украиной. Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, предпринятых для урегулирования конфликта на Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования", - добавило ведомство.

Состоялась также встреча премьер-министра Индии Нарендра Моди с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Говоря об экономических и торговых отношениях, они признали роль экономик двух стран в стабилизации мировой торговли. Они подчеркнули необходимость действовать в политическом и стратегическом направлении для расширения двусторонних торговых и инвестиционных связей и сокращения торгового дефицита", - сообщило индийское внешнеполитическое ведомство по итогам встречи лидеров. Отмечается, что руководители Индии и Китая "приветствовали позитивную динамику и устойчивый прогресс в двусторонних отношениях со времени их последней встречи в Казани в октябре 2024 года".

"Они подтвердили, что две страны являются партнерами по развитию, а не соперниками, и что их разногласия не должны перерастать в споры. Стабильные отношения и сотрудничество между Индией и Китаем и их 2,8-миллиардным населением на основе взаимного уважения, взаимных интересов и чуткости необходимы для роста и развития двух стран, а также для многополярного мира и многополярной Азии, соответствующих тенденциям 21-го века", - отметило МИД Индии.

"Премьер-министр (Индии Нарендра Моди – ред.) отметил, что Индия и Китай стремятся к стратегической автономии, и их отношения не следует рассматривать через призму третьей страны. Лидеры двух стран сочли необходимым расширить точки соприкосновения на многосторонних платформах по двусторонним, региональным и глобальным вопросам и вызовам, таким как терроризм и честная торговля", - также отметило МИД Индии.

Российско-китайские переговоры на высшем уровне пройдут 2 сентября в рамках официального визита Владимира Путина в КНР.

Профессор Московского гуманитарного университета, доктор географических наук Алексей Скопин отмечает, что «сближение КНР, России и Индии продемонстрированное на Саммите ШОС, окажет огромное влияние на политическую ситуацию в мире. До этого все строилось вокруг разделения стран Евразии и создания конфликтов между Россией и Индией, Китая и Индии. А теперь впервые достаточно серьезно поставлен вопрос, что создается РИК, то есть объединение трех огромных стран по площади, по численности населения, по экономическому потенциалу, по политическому потенциалу. Конечно, это окажет определяющее воздействие на будущее всей Евразии и всего мира».

Эксперт также подчеркнул, что «у стран Юга наконец-то появляется мощная защита в лице РИК. Если раньше эти страны сталкивались с тем, что любое недовольство в отношении Америки и Европы каралось. Каралось экономически, каралось военно-политическим путем, то теперь Россия, Индия и Китай могут создать политический зонтик над всем Югом. А это дает совершенно новые возможности для того, чтобы эти страны действовали более свободно, более открыто и конечно ориентировались в первую очередь на то, что происходит в этом союзе трех стран».