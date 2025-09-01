Путин констатировал рост экономики в ШОС быстрее, чем в других странах

Экономика в государствах - членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) демонстрирует рост в условиях глобальных трудностей и даже быстрее среднемировых темпов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании "ШОС плюс".

"В рамках ШОС энергично развивается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. На фоне сохраняющихся трудностей в глобальной экономике суммарный ВВП государств ШОС по итогам 2024 года в среднем вырос на более чем 5%. Это выше мировых значений", - указал он.

Так, по словам российского лидера, промышленное производство увеличилось на 4,6%. Углубляется взаимодействие в сфере энергетики, финансов, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, инфраструктуры, высоких технологий, инноваций и транспорта.

ШОС была образована в Шанхае 15 июня 2001 года. Первоначально в ее состав входили Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия.