Мультфильм "Доктор Динозавров" стал лидером российского кинопроката за выходные

Российский мультфильм "Доктор Динозавров" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 48,4 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 28 по 31 августа.

Мультфильм рассказывает о школьнике Филе Динозаврове, открывшем портал в мезозой, и его приключениях в джунглях. Роли сыграли Владимир Войтюк, Сергей Гармаш, Василиса Савкина и другие.

На второй строчке расположился японский триллер "Выход 8" (Exit 8, 2025), собрав 42,6 млн рублей за выходные. Роли картине исполнили Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума и другие.

Третье место заняла фантастическая комедия режиссера Александра Бабаева "Семейный призрак", собрав 29,4 млн рублей за уик-энд. В ролях Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес, Егор Леонтьев.