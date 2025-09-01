Банк развития ШОС будет способствовать повороту России на Восток

Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества решили создать Банк развития ШОС. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Тяньцзине 1 сентября.

"Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в документе.

Члены организации заявили о поддержке реформы международной финансовой архитектуры, направленной на увеличение представленности и повышение роли развивающихся стран в международных финансовых институтах, в том числе в Международном банке реконструкции и развития и Международном валютном фонде.

Государства ШОС указали в декларации на важную роль сотрудничества в финансовой сфере для содействия экономическому росту на пространстве организации. Они также подчеркнули важность дальнейшей реализации дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

Профессор, руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков отмечает в этой связи, что «создание Банка развития ШОС усилит позиции Китая в этой международной организации. Китай является экономически самой сильной, самой могущественной страной ШОС. Поэтому любые экономические реформы, создание общего рынка, создание общей финансовой системы, конечно, усиливают позиции Китая. Китай выступает и главным спонсором, и главным бенефициаром всех этих событий. Возможно, что-то и будет в равных долях в рамках этого Банка, и вполне вероятно, что там будет система того, чтобы это было справедливое распределение и т. д., но в любом случае, просто в силу своей экономики и в силу своего экономического влияния, конечно это для Китая будет крайне выгодно. Это еще один шаг к формированию определенной сферы, где экономическое влияние Китая будет преобладающим».

Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что «у России в этом тоже огромный интерес потому, что будет больше инвестиций, больше финансовых возможностей. Это новые экономические проекты при поддержке Банка ШОС. Это для нас важно потому, что это новая, независимая от Запада, финансово-экономическая система, и здесь - явный наш интерес. Мы заинтересованы в целом в активизации экономического сотрудничества на Востоке потому, что вся идея поворота России на Восток и состоит в формировании неких общих экономических пространств, а в определенном смысле и политических. И здесь не будет никакой ревности к Китаю потому, что сейчас все меняется, и у России практически никакой общей экономики с Западом не стало. Для нас формирование новых экономических пространств развития на Востоке – это крайне выгодно. Да, ШОС - организация с длительной историей, но за это время многое поменялось в мире. Торговля России с Европой была под 400 млрд. долларов, а сейчас совсем другая ситуация, и она диктует новые прагматичные решения».