1 сентября 2025 / 19:46
1 сентября 2025 / 19:40
31 августа 2025 / 00:35
Трамп отметил, что никогда не чувствовал себя лучше
1 сентября 2025 / 17:56
Трамп отметил, что никогда не чувствовал себя лучше
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Президент США Дональд Трамп отметил, что никогда не чувствовал себя лучше. Так он отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о его смерти.

"Никогда в жизни не чувствовал себя лучше", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

В минувшую пятницу в интернете стала распространяться информация о том, что Трамп в течение двух дней не появлялся на публике. По данным журнала Neewsweek, хештег #whereistrump стал шестым по популярности в Х, а чат-бот на основе ИИ Grok зафиксировал свыше 1,3 млн случаев ознакомления пользователей с постами о предполагаемой смерти главы Белого дома.

