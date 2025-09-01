Китай обрисовал контуры нового миропорядка

Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления.

По мнению китайского лидера, при создании более справедливой и рациональной системы глобального управления необходимо строго придерживаться суверенного равенства. Все страны, независимо от размера, мощи и благосостояния, должны иметь равные возможности участвовать, принимать решения и получать выгоды в новой международной системе.

Председатель КНР указывает также, что следует строго придерживаться верховенства международного права и обеспечивать его равное применение. Также необходимо избегать двойных стандартов и не допускать, чтобы малочисленные страны навязывали другим свои "домашние порядки". Государства же должны придерживаться принципа многосторонности.

Си Цзиньпин подчеркивает, что необходимо отстаивать подход, ориентированный на людей, следует реформировать и совершенствовать систему глобального управления так, чтобы обеспечить участие в нем народов всех стран. Нужно более эффективно противостоять общим вызовам, лучше преодолевать разрыв в развитии между Севером и Югом и эффективнее защищать общие интересы всех стран. Требуется сосредоточиться на развитии, ориентированном на действия, придерживаться систематического планирования и поступательного развития

Москва поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению, заинтересована в конкретном рассмотрении предложения, заявил в своем выступлении президент России Владимир Путин.