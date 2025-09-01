Лавров о главном результате саммита ШОС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал главным результатом саммитов ШОС и ШОС+ готовность их участников к отстаиванию национальных интересов.

"Эта вот решимость, не поддаваясь на провокации, отстаивая свои права в полном соответствии с международным правом, с Уставом ООН и с принципами международной валютно-финансовой торговой системы, которую и сам Запад продвигал в свое время, эта решимость, нацеленность на отстаивание своих законных интересов, она налицо", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Лавров считает, что такая решимость участников встреч в Тяньцзине - это "главный результат и саммита ШОС, и саммита ШОС+".

Российский министр также обратил внимание на действия США и других стран Запада, пытающихся сохранить доминирование в мире путем шантажа, санкций, тарифных ограничений. "Общее мнение заключалось в том, что все это не имеет никакого отношения к попытке отстоять законные права Запада в мировой экономике и политике, а просто используется как средство подавления конкурентов", - отметил Лавров. На его взгляд, "всем очевидно, что конкуренты не просто подросли, а уже по большинству показателей опережают исторический "коллективный Запад".