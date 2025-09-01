Bloomberg: состояние богатейших россиян увеличилось более чем на $24 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России выросло с начала года на $24,62 млрд. Соответствующие данные приводит агентство Bloomberg в "Индексе миллиардеров", который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Так, сооснователь Telegram Павел Дуров с начала года заработал $4,08 млрд, его состояние составило $15,1 млрд, а состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на $3,57 млрд, до $16,8 млрд. Вместе с тем основатель "Северстали" Алексей Мордашов получил $3,53 млрд, его состояние увеличилось до $26,6 млрд.

При этом наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние сократилось на $2,81 млрд, до $23 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index (Bloomberg Billionaires Index), в который включены данные о состоянии 500 богатейших людей мира.