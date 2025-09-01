Токаев убежден, что отказ ООН от реформ может подорвать доверие стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что отказ администрации ООН от реформ может бесповоротно подорвать доверие государств к этой организации.

"Сегодня в сложных геополитических реалиях мы должны поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию. Одновременно назрела необходимость реформы ООН, прежде всего, ее ключевого органа - Совета Безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но другого пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения этой задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие стран к ООН", - сказал он, выступая на саммите в формате ШОС+.

Вместе с тем Токаев высоко оценил выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащую долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества. "Данная инициатива органично дополняет общие усилия, ориентированные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка", - указал он, приводит его слова пресс-служба главы государства.