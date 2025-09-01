Оверчук сообщил о работе по улучшению отношений между Москвой и Баку

Экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном является очень важным для двух стран, продолжается работа по улучшению отношений. На это обратил внимание вице-премьер РФ Алексей Оверчук при общении с журналистами.

"Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон подтвердили, что наше сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Москвой и Баку, оно является очень важным для двух наших стран. Мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - ответил он на вопрос о возможности восстановления отношений с Азербайджаном.