/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Оверчук сообщил о работе по улучшению отношений между Москвой и Баку
1 сентября 2025 / 18:33
Оверчук сообщил о работе по улучшению отношений между Москвой и Баку
© Александр Рюмин/ТАСС

Экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном является очень важным для двух стран, продолжается работа по улучшению отношений. На это обратил внимание вице-премьер РФ Алексей Оверчук при общении с журналистами.

"Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон подтвердили, что наше сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Москвой и Баку, оно является очень важным для двух наших стран. Мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - ответил он на вопрос о возможности восстановления отношений с Азербайджаном. 

