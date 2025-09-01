Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Их встреча прошла в резиденции главы российского государства, которой на период пребывания в Тяньцзине служит отель Ritz-Carlton.

После окончания мероприятий на площадке саммита ШОС+, президент РФ и его гость переместились в отель.

Путина сопровождали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.