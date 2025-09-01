Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Украина / Безопасность / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Безопасность
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса

Деятельность Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей единомышленников, приверженных идеям построения справедливого многополярного миропорядка, строится на незыблемых принципах ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 1 сентября на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине, КНР.

По словам российского лидера, ШОС «последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности.

И конечно, ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всём Евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития, – системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счёт безопасности других».

Президент также отметил, что «таких же подходов российская сторона придерживается и в отношении кризиса вокруг Украины. Напомню в этой связи, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооружённых сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали.

И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчёркивали и говорили, причём на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России.

Кстати, в результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО.

В этой связи мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнёров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса».

Путин подчеркнул: «чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности».

 

 

