Турпоток в Крым вырос на 15% по итогам прошедшего лета

В Крыму за прошедшее лето побывали свыше 3,7 млн туристов, это на 15% больше аналогичного показателя годом ранее. Об этом информировал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"За три летних месяца в нашем регионе отдохнули 3 миллиона 775 тысяч человек, это на 15% выше прошлогоднего показателя. Самым популярным стал август, за этот месяц полуостров принял более полутора миллионов отдыхающих - на 20% больше, чем в 2024 году. При этом 61% отдыхающих прибыл в республику по Крымскому мосту на автотранспорте, 23% - по железной дороге, 16% - через исторические регионы", - указал он.

Аксенов уточнил, что наиболее востребованным крымским направлением остается южный берег, сюда прибыло 43% отдыхающих, более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% - восточное. Средний уровень загрузки отелей и санаториев в летний период составил 70%, это на 9% выше, чем в прошлом году.

Всего с начала текущего года турпоток в Крым составил более 5,3 млн человек, это на 16% больше, чем в 2024 году. "Эксперты обращают внимание, что Крым стал лидером по росту турпотока в стране", - отметил глава республики, выразив благодарность работникам отрасли.