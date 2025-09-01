Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 сентября 2025 / 21:46
Турпоток в Крым вырос на 15% по итогам прошедшего лета
1 сентября 2025 / 18:59
Турпоток в Крым вырос на 15% по итогам прошедшего лета
© ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

В Крыму за прошедшее лето побывали свыше 3,7 млн туристов, это на 15% больше аналогичного показателя годом ранее. Об этом информировал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"За три летних месяца в нашем регионе отдохнули 3 миллиона 775 тысяч человек, это на 15% выше прошлогоднего показателя. Самым популярным стал август, за этот месяц полуостров принял более полутора миллионов отдыхающих - на 20% больше, чем в 2024 году. При этом 61% отдыхающих прибыл в республику по Крымскому мосту на автотранспорте, 23% - по железной дороге, 16% - через исторические регионы", - указал он.

Аксенов уточнил, что наиболее востребованным крымским направлением остается южный берег, сюда прибыло 43% отдыхающих, более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% - восточное. Средний уровень загрузки отелей и санаториев в летний период составил 70%, это на 9% выше, чем в прошлом году.

Всего с начала текущего года турпоток в Крым составил более 5,3 млн человек, это на 16% больше, чем в 2024 году. "Эксперты обращают внимание, что Крым стал лидером по росту турпотока в стране", - отметил глава республики, выразив благодарность работникам отрасли. 

