1 сентября 2025 / 19:46
1 сентября 2025 / 19:40
1 сентября 2025 / 19:15
Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил
1 сентября 2025 / 19:15
Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Многополярность в мире уже наступила, ШОС и БРИКС становятся мощным противовесом Западу. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине. 

"Эта многополярность не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей организации свидетельствует о том, что эта многополярность наступила", - сказал он, передает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, "ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом - не во вред другим организациям - и "Семеркам", и "Двадцаткам", и так далее". "Мы ни в коем случае не собираемся конкурировать с ними. Мы работаем во имя наших народов", - подчеркнул он.

Глава государства также призвал к углубленной промышленной кооперации в рамках ШОС. "Предлагаем развивать совместные производства, обмениваться современными технологиями, расширять сотрудничество в сферах машиностроения, сельскохозяйственной техники, транспорта, медицины, робототехники и искусственного интеллекта", - указал он.

Кроме того, Лукашенко отметил, что "мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью". "Любые односторонние агрессивные действия, нацеленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права", - акцентировал он.

Вместе с тем президент Белоруссии выступил за совершенствование механизмов ШОС по противодействию угрозам и вызовам безопасности, а также за активизацию взаимодействия по линии спецслужб и оборонных ведомств. 

