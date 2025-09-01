Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Ушаков: у президентов РФ и США пока нет договоренности о встрече с Зеленским
1 сентября 2025 / 19:33
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент России Владимир Путин на нынешнем этапе не имеет каких-либо договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По его словам, конкретных предложений по повышению уровня представителей на российско-украинских переговорах пока нет.

"Пока то, что транслируется в СМИ, - это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько мне известно, между Путиным и Трампом в этой связи договоренности не было", - указал представитель Кремля. 

