Оверчук: вопрос о членстве Армении в ЕАЭС или ЕС должен решать народ этой страны

© Александр Рюмин/ТАСС
Вопрос об участии Армении в ЕАЭС или Евросоюзе может решить народ этой страны, взвешивая различные факторы. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Это всегда решать армянскому народу. Тут недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. И если когда-либо такое решение будет приниматься, то, я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону", - сказал он при общении с журналистами.