Лавров отметил, что Запад злоупотребляет ролью доллара для подавления конкурентов

Страны Запада стремятся сохранить свое доминирующее положение на мировой арене, злоупотребляя ролью доллара с целью прямого подавления конкурентов. На это обратил внимание глава МИД РФ России Сергей Лавров в интервью, отрывок из которого размещен в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Он отметил, что западные страны делают все возможное, чтобы помешать процессу формирования многополярного мира и сохранить свое доминирование, "но уже не путем переговоров, а прибегая к прямому шантажу, давлению и санкциям".

"Ну и колоссальное злоупотребление ролью доллара в мировых делах, тарифные воины, которые США навязывают всем. И общее мнение заключалось в том, что вот это все никакого отношения не имеет к попытке отстоять законные права Запада в мировой экономике, мировой политике, а просто применяется как средство подавления конкурентов", - указал глава российской дипломатии.

Вместе с тем, по его словам, всем стало очевидно, что "конкуренты уже не просто подросли, а по большинству показателей опережают исторический коллективный Запад".