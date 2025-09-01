Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
Лавров о главном результате саммита ШОС
1 сентября 2025 / 19:46
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
1 сентября 2025 / 19:40
Общество
Супруга пропавшего пловца Свечникова намерена подать в суд на организаторов заплыва
1 сентября 2025 / 20:16
© EPA/ SEDAT SUNA/ТАСС
Родные пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова готовят исковое заявление в суд против организаторов заплыва через Босфор. Об этом сообщила родственница супруги Свечникова Алена Караман.
"Антонина требует подать иск. В настоящее время этим занимается адвокат, всех деталей раскрывать не могу", - сказала она в беседе с ТАСС.
29-летний Свечников принимал участие в прошедшем 24 августа масштабном международном заплыве через Босфор. Его участниками стали порядка 3 тыс. пловцов из 81 страны. К финишу россиянин не пришел.