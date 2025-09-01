Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 сентября 2025 / 23:17
КОТИРОВКИ
USD
01/09
80.3316
EUR
01/09
94.0479
Новости часа
Рабочий день президента РФ в Тяньцзине продлился 14 часов В Великобритании подтвердили планы признать Палестину
Москва
1 сентября 2025 / 23:17
Котировки
USD
01/09
80.3316
0.0000
EUR
01/09
94.0479
0.0000
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
Лавров о главном результате саммита ШОС
Лавров о главном результате саммита ШОС
1 сентября 2025 / 19:46
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
1 сентября 2025 / 19:40
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / Торговые войны
Экономика
Трамп: Индия предложила обнулить пошлины на товары из США
1 сентября 2025 / 20:36
Трамп: Индия предложила обнулить пошлины на товары из США
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия предложила обнулить пошлины в отношении американских товаров. Однако, по его утверждению, уже "слишком поздно".

"До сих пор Индия взимала с нас такие высокие тарифы, как ни с одной другой страны: наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Это была абсолютно односторонняя катастрофа", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

"Сегодня они предложили снизить свои тарифы до нуля, но уже слишком поздно. Они должны были сделать это много лет назад", - отметил Трамп.

Соединенные Штаты 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) из-за приобретения ею нефти и нефтепродуктов из России. Трамп подверг критике республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с КНР крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов.

Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
Лавров о главном результате саммита ШОС
Лавров о главном результате саммита ШОС
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
21:08
Рабочий день президента РФ в Тяньцзине продлился 14 часов
20:48
В Великобритании подтвердили планы признать Палестину
20:36
Трамп: Индия предложила обнулить пошлины на товары из США
20:16
Супруга пропавшего пловца Свечникова готовит иск в суд
19:59
Лавров отметил, что Запад злоупотребляет ролью доллара для подавления конкурентов
19:45
Оверчук: вопрос о членстве Армении в ЕАЭС или ЕС должен решать народ этой страны
19:33
Ушаков: у президентов РФ и США пока нет договоренности о встрече с Зеленским
19:15
Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил
18:59
Турпоток в Крым вырос на 15% по итогам прошедшего лета
18:42
Путин провел переговоры с президентом Ирана
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения