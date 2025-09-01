Трамп: Индия предложила обнулить пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия предложила обнулить пошлины в отношении американских товаров. Однако, по его утверждению, уже "слишком поздно".

"До сих пор Индия взимала с нас такие высокие тарифы, как ни с одной другой страны: наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Это была абсолютно односторонняя катастрофа", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

"Сегодня они предложили снизить свои тарифы до нуля, но уже слишком поздно. Они должны были сделать это много лет назад", - отметил Трамп.

Соединенные Штаты 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) из-за приобретения ею нефти и нефтепродуктов из России. Трамп подверг критике республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с КНР крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов.