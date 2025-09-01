В Великобритании подтвердили планы признать Палестину

Великобритания намерена признать палестинскую государственность и не расценивает этот шаг как поощрение действий радикального движения ХАМАС. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин британского парламента.

"Тем, кто утверждает, что признание Палестины является наградой для ХАМАС или угрожает безопасности Израиля, я скажу, что это не так. Признание заложено в принцип двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, которое ХАМАС отвергает. Мы четко дали понять, что любое палестинское государство должно быть демилитаризовано. Президент Палестины Махмуд Аббас подтвердил это в письменной форме. Мы не видим никакого противоречия между двухгосударственным решением и нашей глубокой приверженностью безопасности Израиля, так как безопасность предполагает стабильные границы, а не бессрочную оккупацию", - указал глава британского МИД.

Он также выступил с осуждением проведения Израилем военной операции в городе Газа. "Продолжение военной операции в городе Газа только растянет и углубит этот кризис. Вместе со своими партнерами мы требуем немедленной остановки данной операции. Каждая неделя порождает новые страдания", - подчеркнул Лэмми.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера распространила заявление, согласно которому, Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН 9 сентября, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сентябрьской сессии ГА ООН.