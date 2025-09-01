Рабочий день президента РФ в Тяньцзине продлился 14 часов

Президент России Владимир Путин провел настоящий марафон рабочих мероприятий в Тянцзине. Его рабочий день продлился 14 часов, отмечает ТАСС.

За это время глава российского государства принял участие в заседании саммита глав Шанхайской организации сотрудничества, а также в заседании в формате ШОС+.

Кроме того, в течение дня Путин провел шесть полноценных двусторонних встреч - с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Вьетнама Фам Минь Чинем, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьером Непала Шармой Оли.

Вместе с тем президент РФ активно контактировал в неформальной обстановке с коллегами. В частности, в формате "на ногах" он пообщался "на троих" с председателем КНР Си Цзиньпином и Моди, а затем с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьером Пакистана Шарифом Шахбазом.

Впереди у российского лидера также переезд из Тяньцзина в Пекин, где у него ожидается не менее насыщенный день.