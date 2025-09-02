Си Цзиньпин: Пекин и Москва ставят во главу угла суверенное равенство

Китай и Россия придают большое значение равенству суверенных государств и принципу многосторонности в международных отношениях. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.

"Пекин и Москва придают особое значение суверенному равенству, многосторонности и международному праву. Мы должны продолжать укреплять сотрудничество в рамках таких многосторонних площадок, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и Группа двадцати, и вместе содействовать построению сообщества единой судьбы человечества", - заявил он.