Кобахидзе заявил о готовности Грузии выполнить любые разумные требования ЕС

Грузия готова выполнить любые разумные требования Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе при общении с журналистами.

В июле Евросоюз направил письмо, адресованное министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили. В нем ЕС потребовал, в том числе, аннулировать принятые в Грузии законы об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). В случае невыполнения условий в сообществе пригрозили приостановить безвизовый режим между Грузией и ЕС. Крайним сроком выполнения требований ЕС обозначил 31 августа 2025 года.

"Мы готовы выполнить абсолютно все требования, если они являются разумными. Они должны обосновать нам, что требования разумны и мы, безусловно, их выполним. Были определенные разумные требования, и мы их выполнили от начала до конца, при этом были неразумные требования. Они не объяснили, почему настаивали на всем этом. В том числе, почему у них были требования по закону о ценностям, или по закону о прозрачности иностранного влияния. Они не могут обосновать, чем хорошо, если однополая пара усыновит несовершеннолетнего ребенка", - указал премьер.

Он отметил, что МИД Грузии направил официальный ответ Евросоюзу по истечению определенного сообществом срока. Кроме того, Кобахидзе заявил о готовности отправиться в Брюссель, если со стороны ЕС будет готовность к открытым контактам, однако, "они отказываются от коммуникации".