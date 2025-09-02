Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Китай введет для граждан РФ безвизовый режим до 30 дней
2 сентября 2025 / 10:59
Китай введет для граждан РФ безвизовый режим до 30 дней
© ТАСС / Владимир Смирнов

Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

"Китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта", - указал он.

Го Цзякунь отметил, что россияне могут посетить Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или обмена визитами сроком до 30 дней.

"Под стратегическим руководством лидеров двух стран китайско-российские отношения сохраняют высокий уровень развития. Китай придает большое значение активизации обменов между народами двух стран, поддерживает укрепление взаимодействия между ними, вносит позитивный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Пекином и Москвой в новую эпоху", - отметил он.

"Мы приветствуем, чтобы еще больше российских друзей чаще посещали Китай", - заключил представитель китайского дипведомства. 

