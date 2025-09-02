Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Число погибших при землетрясении в Афганистане составило более 1,1 тыс.
2 сентября 2025 / 11:15
EPA/SAMIULLAH POPAL/ТАСС

Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 1 124 человек, пострадавших - до 3 251. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на афганский Красный Полумесяц.

Уточняется, что свыше 8 тыс. домов оказались разрушены.

Некоторое время назад представитель афганского национального управления по чрезвычайным ситуациям Юсаф Хаммад в комментарии агентству Associated Press заявлял, что число жертв землетрясения достигло 900, а среди пострадавших уже порядка 3 тыс. афганцев.

В настоящее время поисково-спасательные операции в восточных провинциях Афганистана продолжаются. По данным телеканала TOLOnews, под завалами остаются "сотни" людей.

