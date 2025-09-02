Yonhap: поезд лидера КНДР прибыл в Пекин

Поезд, на котором, предположительно, находиться лидер КНДР Ким Чен Ын, сделал остановку в "окрестностях станции Пекин-Центральный". Об этом информировало агентство Yonhap.

"Поезд прибыл на территорию вблизи железнодорожной станции Пекин-Центральный около 17:00 по корейскому времени (11:00 мск)", - следует из сообщения.

Ранее радиостанция "Голос Кореи" передавала, что поезд лидера КНДР пересек границу с Китаем на рассвете.

Ранее МИД КНДР подтвердил, что Ким Чен Ын на спецпоезде отправился в Китай для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Его сопровождают представители руководства партии и правительства, в том числе глава МИД Цой Сон Хи.

На 3 сентября в Пекине намечен масштабный парад, на котором КНР представит военную технику национального производства. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента России Владимира Путина.