Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вниз

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 2 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,42% - до 2 874,86 и 1 126,06 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 1,55 копейки и торговался на уровне 11,213 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,46% и находились на отметке 2 873,81 и 1 125,65 пункта соответственно. Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост до 1,249 рубля (+2,05 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.