В Сербии прошли акции протеста с участием свыше 19,5 тыс. человек

Минувшей ночью в Сербии прошли несогласованные протестные акции на 38 локациях с участием 19 665 человек, в том числе 9 080 - в Белграде. Соответствующие данные приводит Министерство внутренних дел страны.

Согласно информации ведомства, движение транспорта было блокировано на 18 участках. В Нови-Саде у факультета спорта и физического воспитания группа из порядка 280 человек попыталась силой попасть в здание. "Часть собравшихся была в масках, при этом в адрес полицейских звучали грубые оскорбления", - указали в МВД.

Отмечается, что после двух предупреждений силовики вмешались в соответствии с законом. В ходе разгона протестующих в правоохранителей бросали пиротехнические средства, дымовые шашки и камни. Один сотрудник полиции был ранен, еще два гражданина обратились за помощью к медикам.