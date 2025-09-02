Трамп заявил, что у него нет мечты получить Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не мечтает получить Нобелевскую премию мира.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки портала The Daily Caller.

Как отметил американский лидер, он лишь хочет справедливого отношения к нему и его заслугам. По мнению политика, с начала второго президентского срока благодаря ему удалось остановить и предотвратить семь конфликтов по всему миру. "Никому такого не удавалось. Но, как говорится, что есть, то есть", - указал глава Белого дома.

В середине прошлого месяца телекомпания NBC со ссылкой на представителя вашингтонской администрации информировала о том, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся.