Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 сентября 2025 / 14:38
КОТИРОВКИ
USD
02/09
80.4261
EUR
02/09
94.3841
Новости часа
Российские ВС освободили Федоровку в ДНР Патрушев: Япония готовит почву для новых территориальных претензий к РФ
Москва
2 сентября 2025 / 14:38
Котировки
USD
02/09
80.4261
0.0000
EUR
02/09
94.3841
0.0000
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
Лавров о главном результате саммита ШОС
Лавров о главном результате саммита ШОС
1 сентября 2025 / 19:46
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
1 сентября 2025 / 19:40
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Культурная среда / Трамп 2.0
Политика
Трамп заявил, что у него нет мечты получить Нобелевскую премию
2 сентября 2025 / 12:15
Трамп заявил, что у него нет мечты получить Нобелевскую премию
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не мечтает получить Нобелевскую премию мира.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки портала The Daily Caller.

Как отметил американский лидер, он лишь хочет справедливого отношения к нему и его заслугам. По мнению политика, с начала второго президентского срока благодаря ему удалось остановить и предотвратить семь конфликтов по всему миру. "Никому такого не удавалось. Но, как говорится, что есть, то есть", - указал глава Белого дома.

В середине прошлого месяца телекомпания NBC со ссылкой на представителя вашингтонской администрации информировала о том, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся.

Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
Лавров о главном результате саммита ШОС
Лавров о главном результате саммита ШОС
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
Китай обрисовал контуры нового миропорядка
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
12:59
Российские ВС освободили Федоровку в ДНР
12:42
Патрушев: Япония готовит почву для новых территориальных претензий к РФ
12:32
Цена нефти Brent впервые с 25 августа поднялась выше $69 за баррель
12:15
Трамп заявил, что у него нет мечты получить Нобелевскую премию
11:59
В Сербии прошли акции протеста с участием свыше 19,5 тыс. человек
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вниз
11:32
Yonhap: поезд лидера КНДР прибыл в Пекин
11:15
Число погибших при землетрясении в Афганистане составило более 1,1 тыс.
10:59
Китай введет для граждан РФ безвизовый режим до 30 дней
10:37
Кобахидзе заявил о готовности Грузии выполнить любые разумные требования ЕС
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения