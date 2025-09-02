Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
1 сентября 2025 / 19:46
1 сентября 2025 / 19:40
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 25 августа поднялась выше $69 за баррель
2 сентября 2025 / 12:32
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне превысила $69 за баррель впервые с 25 августа текущего года.
По состоянию на 11:41 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,29% и торговалась на уровне $69,04 за баррель.
К 11:55 мск цена Brent ускорила рост и находилась на отметке в $69,27 за баррель (+1,63%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в октябре 2025 года дорожает на 1,29% и составляет $65,79 за баррель, свидетельствуют данные торгов.