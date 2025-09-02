Патрушев: Япония готовит почву для новых территориальных претензий к РФ

Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий к России. Так помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отреагировал на слова министра иностранных дел Японии Такэси Ивая о том, что в 1945 году Россия якобы напала на Японию и оккупировала Курилы.

"Токио готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы Российской Федерации в области национальной безопасности", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Некоторое время назад Такэси Ивая обвинил Советский Союх в том, что тот нарушил действовавший между двумя государствами пакт о нейтралитете, вступив в войну против страны 9 августа 1945 года.