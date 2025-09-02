Путин требует справедливого баланса в сфере безопасности при урегулирования украинского кризиса
1 сентября 2025 / 20:20
1 сентября 2025 / 19:46
1 сентября 2025 / 19:40
Российские ВС освободили Федоровку в ДНР
2 сентября 2025 / 12:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Военнослужащие группировки войск "Южная" за прошедшие сутки освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В ходе решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.