Российские ВС освободили Федоровку в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Южная" за прошедшие сутки освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.