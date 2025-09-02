Моди обратил внимание на рост экономики Индии

Индийская экономика продолжает демонстрировать рост, несмотря на проблемы, возникающие ввиду "экономического эгоизма". С таким заявлением выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди на конференции Semicon India 2025.

"Всего несколько дней назад были представлены данные по ВВП за первый квартал текущего года. Индия вновь превзошла все ожидания и прогнозы. В условиях, когда в мировой экономике возникают проблемы, вызванные экономическим эгоизмом, Индия достигла роста в 7,8%", - отметил он.

По данным телеканала NDTV, таким образом Моди прокомментировал новую торговую политику Соединенных Штатов, высокие пошлины, примененные вашингтонской администрацией в отношении индийских товаров, а также заявления президента США Дональда Трампа о якобы "мертвой экономике" Индии.

Ранее Министерство статистики Индии информировало о том, что рост в секторе услуг привел к тому, что индийская экономика зафиксировала реальный рост валовой добавленной стоимости (ВДС) на 7,6% в первом квартале 2025-2026 финансового года.

27 августа вступили в силу 25% пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией нефти к из России. До этого вашингтонская администрация применила 25% пошлины в отношении республики в рамках новой торговой политики страны. Так, совокупная ставка для Индии составила 50%.