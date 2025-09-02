Гутерриш отметил уникальное место ШОС в процессе формирования многополярности

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) играет особую роль в создании многополярного и устойчивого мирового порядка. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите ШОС.

Он отметил, что мир стремительно движется к многополярному устройству, чему во многом способствуют развивающиеся экономики, преобразующие международную торговлю и систему дипломатических отношений.

Генсек ООН также указал, что происходящие изменения требуют обновления международных институтов, в первую очередь, финансовых, чтобы они справедливо учитывали интересы развивающихся стран. "Мы более не в 1945 году - наши институты должны отражать нынешние реалии", - акцентировал он. Слова Гутерриша привела его пресс-служба.

Вместе с тем он поддержал инициативу глобального управления, выдвинутую ранее председателем КНР Си Цзиньпином. "Я приветствую инициативу глобального управления и тот факт, что она основана на принципах многосторонности и подчеркивает важность защиты международной системы во главе с ООН и международного порядка, основанного на международном праве", - заключил генсек.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. Его участниками стали руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

В ходе расширенного заседания ШОС+ Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая включает пять пунктов и отражает необходимость соблюдения норм международного права, отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.