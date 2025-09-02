В ЛНР с начала года жертвами атак ВСУ стали 35 человек

С начала года жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали 35 мирных жителей, включая троих детей, еще более 230 человек пострадали. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока в беседе с ТАСС.

Она отметила, что многие районы ЛНР по-прежнему небезопасны для передвижения, поисковых и следственных работ из-за близости фронта и непрекращающихся обстрелов ВСУ.

"Когда ситуация стабилизируется, мы сможем добраться до тех мест, где сегодня проходит линия боевого соприкосновения, цифры, увы, могут существенно вырасти. Согласно подтвержденным на 1 августа текущего года данным, в результате обстрелов и диверсий, связанных с украинской агрессией, на территории республики погибли 35 человек, включая 3 несовершеннолетних. Еще 232 человека получили ранения - в их числе 7 детей", - указала омбудсмен.