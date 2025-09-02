Цена золота вновь обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 578 за тройскую унцию.

По состоянию на 04:47 мск, стоимость золота составляла $3 578,4 за тройскую унцию (+0,92%). К 08:30 мск цена на драгметалл замедлила рост до $3 563,8 за унцию (+0,51%), свидетельствуют данные площадки.