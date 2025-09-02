Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Безопасность
Путин заявил, что видит возможность консенсуса по вопросам безопасности Украины
2 сентября 2025 / 14:15
Путин заявил, что видит возможность консенсуса по вопросам безопасности Украины
© ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске возможные варианты обеспечения безопасности Украины и назвал возможным консенсус в этой связи.

"Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже, и я думаю, здесь есть возможность найти консенсус", - отметил Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча Путин а Трампа. Общение лидеров двух стран продолжалось около трех часов.

В заявлении для СМИ по итогам переговоров Путин заявил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил президента США в Москву.

