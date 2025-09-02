Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Миллер заявил, что договоренность по "Силе Сибири - 2" рассчитана на 30 лет
2 сентября 2025 / 14:31
Миллер заявил, что договоренность по "Силе Сибири - 2" рассчитана на 30 лет
© ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Договоренность по "Силе Сибири - 2" рассчитана на 30 лет, стоимость поставок будет ниже, чем для Европы. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в беседе с журналистами.

Вместе с тем он воздержался от комментариев по цене поставок: "Мы коммерческие вопросы отдельно доложим". Миллер также не стал уточнять, в какой валюте будет оплата.

"Я могу сказать, в каких валютах оплата производится сейчас. У нас 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты - в юанях", - сказал он. При этом глава "Газпрома" обратил внимание, что газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе.

"Все дело в том, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки производятся с месторождений в Западной Сибири. И месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения в Восточной Сибири к границе России и Китая, или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая значительно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже", - пояснил он.

Миллер уточнил, что формат газопровода через Монголию был определен еще давно. "Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве "Силы Сибири - 2" и газопроводе "Союз Восток". Они принимались еще до того, как была введена в строй магистральная труба "Силы Сибири". Еще до того, как физически были запущены поставки российского газа в Китай", - указал он.

